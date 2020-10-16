Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Минздрав оценил заполненность коек для пациентов с коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Оценена заполненность коек для пациентов с COVID
Фото: ТАСС
Для пациентов с коронавирусом в России развернуто 182 тыс. коек, из них заполнены 162 тыс., реанимационные койки заполнены на 10%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«На максимум мы разворачивали в стране 184 тыс. коек, сегодня развернуто 182 тыс. коек. Из них находятся заполненными 162 тыс. коек и 20 тыс. коек — это резерв, который на сегодняшний день может быть использован. По реанимационным койкам — загружено менее 10%», — приводит слова министра ТАСС.

«В целом по течению заболевания мы видим, что количество амбулаторных пациентов с легким течением колеблется на уровне 65%. Всего в реанимации под наблюдением находятся 2,8 тыс. человек, эта цифра на сегодняшний день стабильная, не прирастает», — сказал Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Напомним, во вторник заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев сообщал, что в России занято почти 90% больничных коек, которые предназначены для лечения пациентов с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Миллиарды бывшего министра нашли на счетах за границей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Рошаль раскритиковал поведение россиян во время пандемии Рошаль раскритиковал поведение россиян во время пандемии Вирусолог сравнил лечение статусных пациентов с COVID-19 и простых россиян Вирусолог сравнил лечение статусных пациентов с COVID-19 и простых россиян Роспотребнадзор назвал противопоказания для вакцины «Вектора» Роспотребнадзор назвал противопоказания для вакцины «Вектора»
Комментарии
Общество , Олег Гриднев , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Ученый рассказал, чего «боится» коронавирус
Ученый рассказал, чего «боится» коронавирус
«Соберите депутатов-миллиардеров»: Володин дал совет россиянам
«Соберите депутатов-миллиардеров»: Володин дал совет россиянам
Умер бывший муж Успенской
Умер бывший муж Успенской
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение