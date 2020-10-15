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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России 

Газета.Ru 2 часа назад
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом в России, сообщает РИА "Новости".
В ВОЗ отметили, что распространение инфекции ускоряется, когда ослабевают меры социального дистанцирования.
Организация призвала соблюдать все санитарные правила, а также мыть руки и правильно использовать маски, чтобы снизить риск попадания инфекции в организм.
В ВОЗ также отметили, что не могут сделать прогноз по ситуации с инфекцией в Москве или конкретно в России.
По последним данным, в России зарегистрировано 1,35 млн случаев COVID-19, выздоровели более 1 млн человек, умерли 23,4 тыс.
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Общество , ВОЗ , РИА Новости
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