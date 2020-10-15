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Кабмин резко ухудшил прогноз по сокращению населения 

Вероника Полынина 37 минут назад
Кабмин резко ухудшил прогноз по сокращению населения
Фото: РИА Новости
Правительство России в два раза ухудшило прогноз сокращения численности населения России в 2020 году, сообщает РБК.
Согласно октябрьской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, численность населения России по итогам 2020 года упадет на 352,5 тысяч человек — это в 10 раз больше, чем в 2019 году.
На снижение населения будет влиять естественная убыль населения, а также торможение миграционного притока.
В августовской версии документа сокращение численности населения оценивалось в 158 тысяч человек.
Согласно прогнозам правительства, население России будет сокращаться ближайшие годы: в 2021 году численность населения снизится еще на 290 тысяч человек, в 2022 году — на 238,1 тысяч, в 2023 году — на 189,1 тысяч, а в 2024 году — на 165,3 тысяч человек. Суммарно РФ в ближайшие годы потеряет 1,2 млн человек. Прирост населения ожидается лишь к 2030 году.
По данным Росстата, в январе-августе естественная убыль населения России уже достигла 346,9 тысяч человек. Годом ранее этот показатель равнялся 219,2 тысячи. Смертность в России на фоне пандемии COVID-19, по данным Росстата, за январь-август 2020 года возросла почти на 6% в годовом выражении. За восемь месяцев текущего года умерло на 71 748 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Как сообщал «Рамблер», ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал демографическую ситуацию «ахиллесовой пятой» всей России. По его словам, со времен Великой Отечественной войны в России циклами повторяются демографические ямы.
Комментарии
Общество , Дмитрий Песков , Правительство РФ
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