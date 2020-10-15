Названы главные причины смерти россиян в офисах

Одной из главных причин смерти офисных работников в России считается оторвавшийся тромб. Ее в разговоре с NEWS.ru назвал вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России Александр Очкуренко.

По его словам, тромбы в конечностях образуются у человека из-за сидячего образа жизни и застоя в кровообращении.

«Вот человек встал — тромб оторвался, и он погиб», — сказал врач.

Он отметил, что среди других популярных ситуаций, приводящих к смерти — травма головы в результате падения. Часто это происходит с девушками на высоких каблуках. Также сотрудники в офисах погибают из-за инфарктов и инсультов, вызванных повышенным давлением и нервными перегрузками. Обычно это случается с руководителями.

В основном смертельные происшествия бывают со строителями, водителями и шахтерами. Их гибель в большинстве случаев связана с травмами и авариями. На производствах смерти происходят редко по причине автоматизации процессов. Возможны гибели из-за электротравмы в связи с нарушением техники безопасности или из-за химических отравлений после утечек.