Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Врач назвал главные причины смерти россиян в офисах 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названы главные причины смерти россиян в офисах
Фото: ТАСС
Одной из главных причин смерти офисных работников в России считается оторвавшийся тромб. Ее в разговоре с NEWS.ru назвал вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России Александр Очкуренко.
По его словам, тромбы в конечностях образуются у человека из-за сидячего образа жизни и застоя в кровообращении.

«Вот человек встал — тромб оторвался, и он погиб», — сказал врач.

Он отметил, что среди других популярных ситуаций, приводящих к смерти — травма головы в результате падения. Часто это происходит с девушками на высоких каблуках. Также сотрудники в офисах погибают из-за инфарктов и инсультов, вызванных повышенным давлением и нервными перегрузками. Обычно это случается с руководителями.
В основном смертельные происшествия бывают со строителями, водителями и шахтерами. Их гибель в большинстве случаев связана с травмами и авариями. На производствах смерти происходят редко по причине автоматизации процессов. Возможны гибели из-за электротравмы в связи с нарушением техники безопасности или из-за химических отравлений после утечек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала офисных сотрудников потенциальными главными разносчиками коронавируса в России.
Последние новости
Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко Найдено опасное последствие заражения коронавирусом Найдено опасное последствие заражения коронавирусом
Комментарии
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые нашли ахиллесову пяту коронавируса
Ученые нашли ахиллесову пяту коронавируса
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
Описаны признаки коронавируса у бессимптомников
Описаны признаки коронавируса у бессимптомников
Полицейский убил кастрировавшего себя транесгендера
Полицейский убил кастрировавшего себя транесгендера
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение