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Сын погибшего в ДТП назвал условие для прощения Ефремова 

Lenta.ru 2 часа назад
Сын погибшего в ДТП назвал условие для прощения Ефремова
Фото: ТАСС
Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что пока не готов простить актера. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает «Московский комсомолец».
Однако молодой человек не исключает, что мог бы принять извинения Ефремова, но при условии, что актер принесет их искренне, а не на камеру.
Ранее Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, рассказывал о давлении журналистов на мать погибшего в ДТП ради слов о прощении Ефремова. По словам юриста, к Марии Ивановне, матери Сергея Захарова, приходили представители «одного известного СМИ» и, воспользовавшись состоянием 86-летней женщины, вынудили ее сказать, что она простила Михаила Ефремова.
Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель, Сергей Захаров, скончался от полученных травм. 8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Защита обжаловала приговор.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Александр Добровинский , Сергей Захаров , Московский комсомолец
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