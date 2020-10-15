Дворник выложил послание опавшими листьями

В одном из дворов подмосковных Химок появилась необычная надпись, выложенная опавшими листьями. Она сразу привлекла внимание местных жителей не только своим исполнением, но и актуальностью. Оказалось, что послание «Носите маски» создал и регулярно обновлял 33-летний дворник Джамшит.

Как сообщает телеканал «360», Джамшит уже несколько лет наводит порядок на улице 9 Мая и знает там почти всех местных жителей. С наступлением пандемии он заметил, что людей вокруг стало меньше. Сам он всегда работает в маске и никогда не болеет. Поэтому он и решил напомнить людям, как важно беречь себя. После того как листья увезёт мусоровоз, а с деревьев нападают новые, он вновь создаёт своё послание.

Как писал NEWS.ru, глава Башкирии Радий Хабиров потребовал составить регламент ношения масок для государственных служащих. Чиновники обязаны будут носить средства индивидуальной защиты в правительственных и муниципальных учреждениях. По его словам, такие меры дадут профилактический эффект, кроме того, люди поберегут себя. Он поручил отработать поручение отраслевым министрам. За нарушение масочного режима чиновникам может грозить увольнение.