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Пермяк позвонил в поликлинику 771 раз, чтобы узнать результаты COVID-теста

News.ru
2 часа назад
Житель Персмского края в попытке узнать, положительный или отрицательный его тест на COVID-19, позвонил в поликлинику 771 раз. На это у него ушло семь часов. Ответа он так и не узнал.
Россиянин звонил в клинику 771 раз ради COVID-теста
Фото: News.ruNews.ru
Мужчина сдал анализы 7 октября, а 12 октября, пытаясь дозвониться до медучреждения, он поставил телефон на автодозвон. Дозвониться до поликлиники ему вдалось лишь на следующий день, 13 числа. Там ему сказали, что анализ ещё не готов.
После публикации об этом в СМИ, региональный минздрав провёл внутренню проверку. В результате чиновники выяснили, что пермяк звонил не туда.
По информации, полученной от администрации поликлиники, по указанному номеру пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19, — заявили в ведомстве.
По номеру, куда звонил местный житель, находится кабинет инфекционных заболеваний, который осуществляет экстренную профилактику клещевого энцефалита, добавили в минздраве.
Ранее NEWS.ru писал, что пожилой родственник, которого семья из Кемеровской области оплакала и похоронила после того, как тот скончался от коронавируса, оказался жив. Инцидент произошёл в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого округа.
Общество,Минздрав РФ,
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