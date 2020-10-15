«Батька всех переиграл»

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что Александр Лукашенко , вступивший в должность президента Белоруссии на тайной инаугурации, в очередной раз оказался лучше своих конкурентов. В колонке для РЕН ТВ он оценил действия политика фразой «батька снова всех переиграл».

«Уличные протестуты пошли во все тяжкие. А все потому, что Александр Григорьевич Лукашенко в кувырсот швырнадцатый раз обыграл своих противников», — отметил он.

По мнению публициста, политик успешно провел встречу в следственном изоляторе с 11 сторонниками и членами Координационного совета оппозиции, а позже перевел двух из них под домашний арест. Вассерман написал, что «обитающие за границей вожаки» посчитали это промахом Лукашенко.

Однако ведущий считает, что это не так.

«Неужто человек, руководящий страной уже больше четверти века, не предвидит такую реакцию своих шумных оппонентов? Он что, похож на самоубийцу?» — задался вопросом Вассерман.

Он уверен, что Лукашенко хотел выслушать оппозицию, а именно — «позицию, пусть и отличающуюся от позиции власти».

«Вот президент и дал противникам возможность показать: оппозиционеры они либо простые претенденты на пост царя горы? И они показали очень разное», — добавил Вассерман.

10 октября Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с задержанными оппозиционерами. На ней присутствовали, среди прочих, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и члены Координационного совета оппозиции. Темой встречи стали предполагаемые изменения конституции.

В Белоруссии третий месяц люди регулярно выходят на митинги и устраивают акции протеста. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов в начале августа. Власти считают, что на ситуацию влияют из-за рубежа.