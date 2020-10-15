Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Вассерман оценил действия Лукашенко фразой «батька всех переиграл» 

Lenta.ru 54 минуты назад
«Батька всех переиграл»
Фото: ТАСС
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что Александр Лукашенко, вступивший в должность президента Белоруссии на тайной инаугурации, в очередной раз оказался лучше своих конкурентов. В колонке для РЕН ТВ он оценил действия политика фразой «батька снова всех переиграл».

«Уличные протестуты пошли во все тяжкие. А все потому, что Александр Григорьевич Лукашенко в кувырсот швырнадцатый раз обыграл своих противников», — отметил он.

По мнению публициста, политик успешно провел встречу в следственном изоляторе с 11 сторонниками и членами Координационного совета оппозиции, а позже перевел двух из них под домашний арест. Вассерман написал, что «обитающие за границей вожаки» посчитали это промахом Лукашенко.
Однако ведущий считает, что это не так.

«Неужто человек, руководящий страной уже больше четверти века, не предвидит такую реакцию своих шумных оппонентов? Он что, похож на самоубийцу?» — задался вопросом Вассерман.

Он уверен, что Лукашенко хотел выслушать оппозицию, а именно — «позицию, пусть и отличающуюся от позиции власти».

«Вот президент и дал противникам возможность показать: оппозиционеры они либо простые претенденты на пост царя горы? И они показали очень разное», — добавил Вассерман.

10 октября Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с задержанными оппозиционерами. На ней присутствовали, среди прочих, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и члены Координационного совета оппозиции. Темой встречи стали предполагаемые изменения конституции.
В Белоруссии третий месяц люди регулярно выходят на митинги и устраивают акции протеста. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов в начале августа. Власти считают, что на ситуацию влияют из-за рубежа.
Видео дня. Миллиарды бывшего министра нашли на счетах за границей
Последние новости
Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Найдено опасное последствие заражения коронавирусом Найдено опасное последствие заражения коронавирусом В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей
Комментарии
Общество , Анатолий Вассерман , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико , ФСИН , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Ученые нашли ахиллесову пяту коронавируса
Ученые нашли ахиллесову пяту коронавируса
Россиянка стала самой популярной моделью Европы
Россиянка стала самой популярной моделью Европы
Тело российской школьницы нашли в канализации
Тело российской школьницы нашли в канализации
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение