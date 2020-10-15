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Ефремов посетил храм в СИЗО и исповедался 

RT на русском 22 минуты назад
Ефремов посетил храм в СИЗО и исповедался
Фото: РИА Новости
Актёр Михаил Ефремов, приговорённый судом к восьми годам лишения свободы, в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы побывал в храме в СИЗО. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«В канун праздника Покрова я был в храме СИЗО на литургии, исповедался и причастился», — привёл слова актёра ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший его в изоляторе.

По словам правозащитника, Ефремов сказал членам ОНК, что раскаялся в содеянном и ждёт апелляции.

«Михаил Ефремов рассказал, что по-прежнему получает много писем, примерно 30—40 ежедневно, но отвечать на все не успевает, так как готовится к апелляции. Жалоб на условия содержания у него нет. Он ходит на прогулки, но в настольный теннис, вопреки сообщениям СМИ, не играет», — добавил Мельников.

Как ожидается, Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционную жалобу Ефремова на приговор Пресненского суда столицы.
8 сентября Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позднее новый адвокат артиста обжаловал приговор и попросил назначить ему условное наказание.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Алексей Мельников , Мосгорсуд , ФСИН , Москва
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