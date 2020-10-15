Ефремов посетил храм в СИЗО и исповедался 

«Михаил Ефремов рассказал, что по-прежнему получает много писем, примерно 30—40 ежедневно, но отвечать на все не успевает, так как готовится к апелляции. Жалоб на условия содержания у него нет. Он ходит на прогулки, но в настольный теннис, вопреки сообщениям СМИ, не играет», — добавил Мельников.