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Россияне поспорили о процитированной Лавровым песне Слепакова 

Артём Кульша 38 минут назад
Россияне поспорили о процитированной Лавровым песне Слепакова
Фото: ТАСС
Пользователи социальных сетей поспорили из-за песни комика Семена Слепакова, которую процитировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает «Ура.ру».
Вчера, как сообщал «Рамблер», журналисты спросили Лаврова, чья победа на выборах президента США лучше для России — Дональда Трампа или Джо Байдена. Тот ответил, что вне зависимости от итогов голосования Москву все равно обвинят во вмешательстве в его ход. Также глава МИД высказал мнение, что Слепаков глубоко проник в понимание предмета, когда сочинил песню, которая начинается словами «Америка нас не любит».
После этого пользователи социальных сетей стали обсуждать композицию. Один из них призвал Слепакова быть довольным, ведь он стал живым классиком. Другой пошутил, что упомянутая Лавровым песня может стать неофициальным гимном российского Министерства иностранных дел.
Некоторые назвали Слепакова гением, некоторые другие — похабником. Одни высказали мнение, что на самом деле его песня не о нелюбви Вашингтона к Москве, другие задались вопросом, кого любит Россия.
На днях экономист Михаил Делягин заявил, что после выборов президента, которые намечены на 3 ноября, вялотекущая гражданская война в США может перейти в горячую фазу, в результате чего возникнут социально-экономические потрясения, которые приведут к падению курса доллара до 50 рублей, но лишь при условии, что финансовые власти России перестанут стремиться почти исключительно к заработку на валютных спекуляциях.
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Комментарии
Общество , Джозеф Байден , Семен Слепаков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Михаил Делягин , МИД , США
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