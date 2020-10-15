«Сильно»: Симоньян высмеяла ЕС за санкции из-за Навального 

«То есть публике предлагается поверить, что Навального отравили Кириенко с Яриным? Сильно. Забористо там у них. Завидую даже», — отреагировала Симоньян.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ответит Евросоюзу на новые санкции таким образом, который будет лучше всего соответствовать интересам России.