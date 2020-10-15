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Найдено последнее пророчество Джуны о России 

Мария Иванова 1 час назад
Найдено последнее пророчество Джуны о России
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи нашли одно из последних пророчеств целительницы Джуны Давиташвили о России. Как сообщает портал 13news.ru, в нем она обещала стране процветание.
Портал отмечает, что Джуна предсказывала стране сложный пятилетний период и улучшение ситуации с 2021 года.

«Впереди только свет, люди умнее стали осознают, что лучше России нигде не бывает. Россия будет цвести, и все равно мы обойдем весь мир!» — процитировал Джону портал.

Среди прочего, Джуна обещала России сельскохозяйственный рывок.

«Жизнь продолжается! Сейчас хлеб пойдет, поля сеять будем, куры, поросята, овцы. Засухи нет — какой кризис? Сейчас земля будет рожать, успокойтесь все», — говорила она.

Также она считала, что в состав России вернутся некоторые территории.

«То, что наше было, то наше будет», — подчеркивала Джуна.

Как сообщал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Ванги и Нострадамуса о России.
Ванга предсказала несчастья врагам России
«Непознанный Мир» рассказал, что Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году, но в то же время «неоспоримое лидерство» и «укрепление духа государства».
В катренах Нострадамуса находили предсказания о «золотом веке» России (его ждут в 2025-м или 2035 году), появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, а также «осторожном и благородном» правителе России.
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Общество
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