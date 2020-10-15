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В Петербурге закупят фрагменты человеческих тел

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
В Санкт-Петербурге медицинский исследовательский центр травматологии имени Вредена закупит части человеческих тел на 12,8 млн рублей. Это следует из данных портала госзакупок.
В Петербурге закупят фрагменты человеческих тел
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Всего объявлено два тендера на закупку замороженных человеческих конечностей и торсов для морфологических курсов и мастер-классов для врачей.
Отмечается, что исполнитель должен подтвердить законность получения человеческих останков.
Общество,Санкт-Петербург,
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