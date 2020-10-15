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Соловьев вступился за арестованную в Белоруссии баскетболистку 

Lenta.ru и ещё 19 2 часа назад
Соловьев вступился за арестованную баскетболистку
Фото: РИА Новости
Российский телеведущий Владимир Соловьев вступился за белорусскую баскетболистку Елену Левченко, арестованную после выступлений против президента страны Александра Лукашенко. Об этом журналист рассказал в ходе эфира шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.
56-летний телеведущий признался, что лично просил за спортсменку, не уточнив, какие именно меры были им приняты. Он также подчеркнул, что условия содержания Левченко в изоляторе нанесут урон ее спортивной карьере.

«Да, она со многими другими высказывала свое отношение к власти, но восемь квадратных метров на четверых? При том, что Лена под два метра ростом и у нее большое количество профессиональных травм — то, что абсолютно убивает ее спину, это же надо понимать», — добавил Соловьев.

Ранее 15 октября стало известно, что Левченко, пробывшей в изоляторе 15 суток, предъявили новое обвинение и продлили арест на 72 часа. В ходе заседания баскетболистка жаловалась на тяжелые условия содержания.
Левченко задержала белорусская милиция в аэропорту Минска. Она получила 15 суток ареста. Баскетболистка публично выступала за проведение повторных выборов президента страны, а также подписала открытое письмо от спортсменов Белоруссии к власти.
Левченко известна по выступлениям за турецкий «Галатасарай», американский «Атланта Дрим», российский «УГМК Екатеринбург» и другие клубы. Спортсменка также играла в Китае.
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Общество , Елена Левченко , Владимир Соловьев , Александр Лукашенко , УГМК-Холдинг
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