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"Уберите её, пожалуйста": скандал в Театре на Таганке

Вероника Полынина
1 час назад
Сотрудники полиции задержали посетительницу московского Театра на Таганке, из-за которой начало спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» пришлось задержать более чем на час, сообщает ТАСС.
"Уберите её, пожалуйста": скандал в Театре на Таганке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Женщина категорически отказывалась надевать защитную маску, несмотря на увещевания стюардов, других зрителей и даже актерского состава. При этом на записи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ, видно, что маска висит у зрительницы на подбородке.
Чтобы вывести женщину из зала, пришлось вызвать полицию и Росгвардию. При этом в зале раздавались крики: «Уберите её, пожалуйста». В отношении нарушительницы составлен административный протокол, женщине грозит денежный штраф.
Согласно расписанию театра, спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» должен был начаться в 19:00 мск.
Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в столице вызван тотальным несоблюдением профилактических мер москвичами.
Общество,Анастасия Ракова,Росгвардия,РЕН ТВ,ИТАР-ТАСС,
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