«Роспотребнадзор провел сплошную проверку исполнения санитарных правил московских вузов. Что касается регионов, то все зависит от эпидемиологической ситуации. Есть университеты, где ситуация достаточно стабильная. Даже такие примеры, что с начала учебного года в общежитии нет ни одного заболевшего студента. Это, конечно, скорее исключение из правил, но такие вузы есть», — сообщил министр.
«На сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения относятся к группе или, скажем, к курсу. В зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты», — заключил он.