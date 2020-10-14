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В Минобрнауки раскрыли условие перехода российских вузов на удаленку

Lenta.ruиещё 11
45 минут назад
Российские вузы будут переходить на дистанционное обучение исходя из эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Роспотребнадзор провел сплошную проверку исполнения санитарных правил московских вузов. Что касается регионов, то все зависит от эпидемиологической ситуации. Есть университеты, где ситуация достаточно стабильная. Даже такие примеры, что с начала учебного года в общежитии нет ни одного заболевшего студента. Это, конечно, скорее исключение из правил, но такие вузы есть», — сообщил министр.
Фальков добавил, что в целом все российские университеты работают в обычном режиме. Однако, по его словам, ситуация меняется каждый день.
«На сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения относятся к группе или, скажем, к курсу. В зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты», — заключил он.
Ранее сообщалось, что ученикам старших классов московских школ следует оставаться на удаленке, пока не будет устойчивого снижения статистики по заболеваемости COVID-19. Такую оценку дал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
14 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе учеников 6-11 классов на дистанционку до 1 ноября. Младшеклассники продолжат очное обучение после окончания каникул. Градоначальник объяснил, что старшие школьники больше подвержены риску заражения вирусом, но им легче приспособиться к учебе из дома.
Общество,Видео,Валерий Фальков,Сергей Собянин,Минобрнауки,РАН,Роспотребнадзор,
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