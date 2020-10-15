Попова: в РФ несколько вариантов коронавируса

"На сегодняшний день могу сказать, что на территории РФ циркулируют варианты коронавируса: европейский, привезенный из Европы; из ряда стран Азии, но не китайский. И у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая", — сказала она на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.