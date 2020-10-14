Умер Паша Видик

Блогер и фотограф Павел «Паша Видик» Федоров скончался. Об этом сообщает
«Первый областной».
«Знаете, что такое любовь? Любовь — это весь мир! Сегодня в 8:20 мой мир рухнул», — сообщила его жена Юлия в своем инстаграме.
Она назвала мужа сложным, но очень добрым и хорошим человеком, призналась ему в любви, а также в том, что не сможет без него. Брат Федорова Иван также сообщил в социальных сетях о его смерти. Он попросил всех крепко помолиться об упокоении его души. Молодой человек выразил уверенность, что Видик нуждается в молитвах. При этом ни брат, ни жена блогера не назвали причин его смерти.
31-летний Федоров, как сообщал «Рамблер», жил в Челябинске. Он прославился как создатель бара Topka и паблика «Запретный Урал» с фотографиями закрытых локаций региона, а также борьбой с употреблением алкогольных напитков во дворах.
В мае блогер Сергей «Батя» Демехов скончался на 53-м году жизни в результате остановки сердца. Он был известен как автор мема «*** (ничего. — Прим. ред.) не понял, но очень интересно». Эту фразу Демехов произнес в 2019 году, комментируя баттл рэперов Оксимирона и Джоннибоя.