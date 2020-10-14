Умер Паша Видик

Она назвала мужа сложным, но очень добрым и хорошим человеком, призналась ему в любви, а также в том, что не сможет без него. Брат Федорова Иван также сообщил в социальных сетях о его смерти. Он попросил всех крепко помолиться об упокоении его души. Молодой человек выразил уверенность, что Видик нуждается в молитвах. При этом ни брат, ни жена блогера не назвали причин его смерти.