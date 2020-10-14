Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Умер Паша Видик

Артём Кульша
55 минут назад
Блогер и фотограф Павел «Паша Видик» Федоров скончался. Об этом сообщает «Первый областной».
Умер Паша Видик
Фото: соцсетисоцсети
«Знаете, что такое любовь? Любовь — это весь мир! Сегодня в 8:20 мой мир рухнул», — сообщила его жена Юлия в своем инстаграме.
Она назвала мужа сложным, но очень добрым и хорошим человеком, призналась ему в любви, а также в том, что не сможет без него. Брат Федорова Иван также сообщил в социальных сетях о его смерти. Он попросил всех крепко помолиться об упокоении его души. Молодой человек выразил уверенность, что Видик нуждается в молитвах. При этом ни брат, ни жена блогера не назвали причин его смерти.
31-летний Федоров, как сообщал «Рамблер», жил в Челябинске. Он прославился как создатель бара Topka и паблика «Запретный Урал» с фотографиями закрытых локаций региона, а также борьбой с употреблением алкогольных напитков во дворах.
В мае блогер Сергей «Батя» Демехов скончался на 53-м году жизни в результате остановки сердца. Он был известен как автор мема «*** (ничего. — Прим. ред.) не понял, но очень интересно». Эту фразу Демехов произнес в 2019 году, комментируя баттл рэперов Оксимирона и Джоннибоя.
Общество,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители