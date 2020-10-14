Россиянам разрешили лететь в новые страны

Россия возобновит авиасообщение с еще тремя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа они начали его возобновлять.

Сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России сообщили, что с 1 ноября будет возобновлено авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией. Также там анонсировали расширение числа и географии полетов в Белоруссию, Швейцарию, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 38,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,34 миллиона человек.