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Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами 

Артём Кульша 16 минут назад
Россиянам разрешили лететь в новые страны
Фото: РИА Новости
Россия возобновит авиасообщение с еще тремя странами. Об этом сообщает РИА Новости.
27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа они начали его возобновлять.
Сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России сообщили, что с 1 ноября будет возобновлено авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией. Также там анонсировали расширение числа и географии полетов в Белоруссию, Швейцарию, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.
Появилось видео мер против COVID в аэропорту
Ранее председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал закрытие границ неэффективным способом борьбы с COVID-19.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 38,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,34 миллиона человек.
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Общество , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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