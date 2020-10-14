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Выигравшая выборы уборщица пожаловалась, что Собчак заразила ее коронавирусом 

Артём Кульша 33 минуты назад
«Приехала Собчак, и сейчас у нас коронавирус»
Фото: ТАСС
Журналистка Ксения Собчак, возможно, заразила главу Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области Марину Удгодскую коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сама Удгодская заявила «Подъему».

«Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, походу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37. У меня дочка заболела, я вообще не знаю, что теперь делать. В школу сообщили. Вот я с работы сейчас пришла пораньше, потому что дочка заболела, и чувствую, что мне тоже плохо. И вот 37 и 2 температура. Я вообще в панике», — цитирует "Подъем" экс-уборщицу.

"Дебилы, б***ь": Собчак о "заражении" COVID-19
Удгодская, как сообщал «Рамблер», на протяжении пяти лет была депутатом Совета депутатов Повалихинского сельского поселения от партии «Единая Россия». Недавно ей понадобились деньги, и она устроилась уборщицей в администрацию поселения. Позже она выдвинула свою кандидатуру на выборах главы Повалихинского сельского поселения и выиграла их. 1 октября она вступила в новую должность.
На прошлой неделе Собчак взяла интервью у Удгодской. Вчера средства массовой информации сообщили, что журналистка сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию. Сама она это опровергла, однако сегодня Удгодская заявила, что Собчак, возможно, заразила COVID-19 ее и ее дочь.

«У нас такая ситуация — приехала Собчак и, по ходу дела, сейчас у нас коронавирус. У меня дочка заболела, я вообще не знаю, что теперь делать! Вот я с работы сейчас пришла пораньше, и чувствую, что мне тоже плохо. И вот 37,2 температура. Я вообще в панике!» — сообщила глава села.

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Общество , Шоу-бизнес , Марина Удгодская , Ксения Собчак , Единая Россия , Костромская Область
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