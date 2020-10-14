«Приехала Собчак, и сейчас у нас коронавирус»

«Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, походу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37. У меня дочка заболела, я вообще не знаю, что теперь делать. В школу сообщили. Вот я с работы сейчас пришла пораньше, потому что дочка заболела, и чувствую, что мне тоже плохо. И вот 37 и 2 температура. Я вообще в панике», — цитирует "Подъем" экс-уборщицу.