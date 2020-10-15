Назван возможный срок начала вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок от коронавируса может начаться в последних числах ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем более массовую поставку вакцин в последних числах ноября и декабре, поскольку производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объеме», — сказал он.

По словам главы ведомства, есть определенные медицинские показания для использования одной и другой вакцины от коронавируса. В связи с этим вакцинация будет проходить с учетом медицинских показаний. «Сейчас дополнительные данные, которые мы получаем, позволят нам четко структурировать контингенты лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом», — сказал Мурашко.

Он также отметил, что пациента с COVID-19 должны направлять в стационар не позднее третьих суток с начала болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии. «Мы видим, что несмотря на то, что управляемость течением заболевания высокая, проблемы возникают у пациентов, поздно поступающих в стационары, тех, кто имеет хронические заболевания, особенно ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания», — заключил министр.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — она получила название «Спутник V». Отмечается, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения препарата. Президент РФ Владимир Путин 14 октября объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, а третья — на подходе.

Кроме того, российский лидер заявил, что Россия планирует продвигать свои вакцины от COVID-19 за рубежом. Однако нужно стремиться к тому, чтобы производство для других государств велось преимущественно на их мощностях.