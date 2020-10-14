Минздрав заявил о росте заболеваемости COVID-19

Михаил Мурашко. За последнюю неделю прирост заболеваемости коронавирусом ускорился с 41 до 52 человек на 100 тысяч населения, сообщил глава Минздрава

Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения, в сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%, — приводит ТАСС его слова с заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Он отметил, что по всей России подготовлено около 176 тыс. больничных коек для оказания помощи пациентам с тяжелой формой коронавируса.

Нами совместно с субъектами Российской Федерации развернуто 176 тыс. коек. Хочу обратить внимание, что максимальное количество коек, которое мы разворачивали, было почти 185 тыс., это было 18 июня 2020 года. Таким образом, мы пока не достигли максимума, — добавил министр.

Он уточнил, что сейчас к аппаратам ИВЛ подключены 2356 пациентов с COVID-19.