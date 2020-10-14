Россияне оценили продолжительность новогодних каникул

Сервис Superjob провел опрос и узнал, сколько, по мнению россиян, должны длиться новогодние праздники. Об этом сообщил RT.

Десяти дней, по мнению 31% опрошенных, достаточно для отдыха на Новый год. Еще 18% людей назвали продолжительность от одного до трех дней. Еще 14% предпочли бы, чтобы новогодние каникулы длились от четырех до шести дней.

Отдыхать целую неделю хотели бы девять процентов респондентов, а шесть процентов — две недели. Столько же участников опроса готовы и вовсе не отдыхать на Новый год. Три процента опрошенных хотят отдыхать восемь — девять дней, и еще столько же выбрали вариант от 11 до 13 дней. Десять процентов респондентов заявили, что им все равно на количество выходных дней.

Всего, как отмечается, в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.