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"Попытка подчинить Россию": Познер о новых санкциях из-за Навального

Вероника Полынина
34 минуты назад
Новые санкции в отношении России были предопределены даже без ситуации с Алексеем Навальным. Такое мнение высказал журналист Владимир Познер в эфире «НСН».
"Это попытка подчинить Россию": Познер о новых санкциях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Судя по ухудшающимся с 2003 года отношениям России с США, любая ситуация, позволяющая применить новые санкции, тут же используется» - заявил Познер.
По словам журналиста, Запад использует санкции, чтобы подчинить Россию американским порядкам, однако достигает лишь обратного эффекта.
«Попытка таким образом добиться каких-то изменений в политике России бессмысленна, для этого достаточно просто посмотреть на историю. Но это только полбеды, это приводит к обратному результату. «Ах вы на нас давите, ну мы вам сейчас покажем!» Мне это тоже не кажется похвальным», - сказал журналист.
Также Познер прокомментировал возросшую известность Навального после отравления. По его словам, раньше фамилия Навального была знакома менее чем 5% жителей Европы и США, а теперь «он стал чрезвычайно известен, хоть и не достиг статуса Сахарова или Солженицына».
Оппозиционер стал известнее и в России, отметил Познер, усомнившись при этом, что Навальный вызывает симпатию у большинства россиян.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава МИД Германии Хайко Маас, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Великобритании Доминик Рааб и глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвали ввести санкции в отношении России. Поводом для резонансных заявлений стали результаты исследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое показало, что в организме Алексея Навального содержатся биомаркеры антихолинэстеразного средства, которые имеют аналогичные структурные характеристики, что и боевые яды из группы «Новичок».
Общество,Владимир Познер,Жан-Ив Ле Дриан,Алексей Навальный,ОЗХО,МИД,Россия,Соединенные Штаты,
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