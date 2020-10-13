"Это попытка подчинить Россию": Познер о новых санкциях

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава МИД
Германии Хайко Маас, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
, глава МИД Великобритании Доминик Рааб и глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвали ввести санкции в отношении России. Поводом для резонансных заявлений стали результаты исследования Организации по запрещению химического оружия
(ОЗХО), которое показало, что в организме Алексея Навального содержатся биомаркеры антихолинэстеразного средства, которые имеют аналогичные структурные характеристики, что и боевые яды из группы «Новичок».