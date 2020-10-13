"Это попытка подчинить Россию": Познер о новых санкциях

Также Познер прокомментировал возросшую известность Навального после отравления. По его словам, раньше фамилия Навального была знакома менее чем 5% жителей Европы и США, а теперь «он стал чрезвычайно известен, хоть и не достиг статуса Сахарова или Солженицына».