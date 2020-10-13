В крымском Белогорске ограничат подачу воды 

Республике Крым с 14 октября Белогорск присоединится к числу населенных пунктов, где из-за засухи вводится ограниченный режим водоснабжения. Об этом сообщил глава администрации Белогорска Игорь Ипатко.

— Из-за падения дебита в источнике забора воды вводятся ограничения, — сообщил Ипатко. — В обычном режиме вода будет подаваться с 5-30 до 9-00 и с 17-00 до 23-00. В остальные часы давление в водопроводной сети будет понижаться. Точное исполнение графика подачи воды будет зависеть и от рационального ее использования.

Коммунальщики уточняют, что предложенный ГУП "Вода Крыма" график будет соблюдаться при условии "жесткой экономии водного ресурса".

Напомним, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе из-за затяжной засухи вода подается населению по графику с начала сентября. Позднее на ночь воду стали отключать и в Алуште. Власти республики не исключают, что режим ограничений продлится до марта 2021 года. Для решения проблемы сейчас продолжается бурение еще четырех подземных скважин.

В Севастополе сегодня введен режим повышенной готовности из-за стремительного пересыхания Чернореченского водохранилища.