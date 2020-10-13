Родители выступили против продления школьных каникул

Ранее издание «Подъем» сообщило
, что родители одной из московских школ получили письмо от руководства учебной организации с предложением протестировать конференцсвязь на платформе MS TEAMS и посетить добровольные консультации по предметам. Администрация школы рекомендовала «начинать тренировки в первой половине предстоящей недели, чтобы к концу недели с помощью учителей, классного руководителя, администрации учебного корпуса, технических специалистов решить все возникшие проблемы». Родители сочли письмо подготовкой к переводу на дистанционное обучение.