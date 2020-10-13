Познер объяснил санкции за Навального

Телеведущий Владимир Познер заявил, что новые санкции против России были предопределены вне зависимости от госпитализации Алексея Навального и сообщений об обнаружении в его организме следов вещества из группы «Новичок». В эфире НСН он объяснил такие меры желанием США подчинить Россию.

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«Любая ситуация, позволяющая применить новые санкции, тут же используется. Они направлены на то, чтобы каким-то образом добиться подчинения России американским порядкам», — отметил журналист.

Познер считает, что желание Запада таким образом добиться изменений в российской политике бессмысленно. «Для этого достаточно просто посмотреть на историю. Но это только полбеды, это приводит к обратному результату», — подчеркнул телеведущий.

По мнению Познера, никто в мире не знал о Навальном до ситуации с госпитализацией в Берлине и заявлений Германии, а затем Франции и Великобритании о наличии в организме оппозиционера вещества из группы «Новичок».

«Я думаю, [знали о Навальном] не больше пяти процентов, а может быть и меньше. На сегодняшний день он стал чрезвычайно известен, хоть и не достиг статуса [академика Андрея] Сахарова или [писателя Александра] Солженицына», — добавил Познер.

Ранее Владимир Познер заявил, что западные страны испытывают безразличие к Навальному. Журналист считает, что на самом деле Западу «абсолютно наплевать» на россиянина.