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Названа особенность «осеннего подъема» коронавируса

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Коронавирус стал чаще инфицировать людей возрастом от 65 лет, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Названа особенность «осеннего подъема» коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Чем отличается весенний подъем от осеннего подъема? В весенний подъем мы говорили, что наиболее часто инфекция распространяется среди лиц молодого возраста – от 20 до 60-летнего возраста. А вот, к сожалению, осенние сводки говорят о том, что инфекция «повзрослела» и в основном перебросилась на лиц 65+», – цитирует Горелова РИА «Новости».
По его словам, заболевание в этой возрастной категории протекает тяжелее, чем у остальных групп, это также является отличительной особенностью инфекции.
«За первое полугодие в Российской Федерации заболело более 47 тыс. детей, и на этом эпидпроцесс ограничился. А вот формирование коллективов после длительной самоизоляции, после ограничительных мероприятий, после летних каникул, – формирование вновь коллективов и, прежде всего, среди детей привело к тому, что в настоящий момент отмечается значимый рост заболеваемости и детей, но не сопоставимый с таковым в категории 65+», – добавил ученый.
Вместе с тем вирус все также активно распространяется среди молодого, активного и трудоспособного населения. Это связано с тем, что после летнего отдыха формируются коллективы, и происходит обмен вирусами, указал Горелов.
Также специалист Роспотребнадзора пояснил, что на данный момент в России ни одного случая повторного инфицирования коронавирусом не было зафиксировано. Было три описанных случая, но после анализа и перепроверки в лабораториях ни один из них не подтвердился, сказал эксперт.
Ранее в Минздраве сообщили, что пандемия коронавируса сейчас находится на середине своего развития. Количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России возросло за сутки на 244 – это максимум за все время эпидемии в стране.
Общество,Александр Горелов,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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