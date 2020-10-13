Названа особенность «осеннего подъема» коронавируса

По его словам, заболевание в этой возрастной категории протекает тяжелее, чем у остальных групп, это также является отличительной особенностью инфекции.

Вместе с тем вирус все также активно распространяется среди молодого, активного и трудоспособного населения. Это связано с тем, что после летнего отдыха формируются коллективы, и происходит обмен вирусами, указал Горелов.

Также специалист Роспотребнадзора пояснил, что на данный момент в России ни одного случая повторного инфицирования коронавирусом не было зафиксировано. Было три описанных случая, но после анализа и перепроверки в лабораториях ни один из них не подтвердился, сказал эксперт.