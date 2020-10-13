"Серьезные проблемы с психикой": Мясников о коронавирусе у питомцев

Доктор Александр Мясников
рассказал, что кошки и собаки могут болеть COVID-19, но именно люди заражают домашних животных, а не наоборот. Об этом он написал
в своем Telegram-канале.
«Данных за то, что новый коронавирус может передаваться от кошек и собак к человеку нет. < > Не они нас заражают, а мы их! Количество вирусной нагрузки для человека и маленького животного совсем разное», - объяснил Мясников (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Медик рассказал, что питомцы переносят коронавирус примерно так же, как и люди, - «чихают, хандрят, отказываются от еды».
Также Мясников подчеркнул, что человеческие профилактические лекарства, включая интерферон гамма в каплях в нос, давать домашним животным не стоит.
По словам врача, он опасается, что многие «не выдержат экзамена на человечность» и испугаются гипотетичной возможности заразиться от питомца.
«Если мы способны из страха перед неподтвержденной угрозы выбросить на улицу домашнего питомца, то что это, если не серьезные проблемы с психикой?!» - заключил он.
Как писал «Рамблер», ранее ученые из Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института выяснили, что новый коронавирус плохо реплицируется в организмах собак, свиней, кур и уток, но эффективно - у хорьков и кошек.
Исследователи заражали непородистых кошек коронавирусом и затем умерщвляли (некоторые кошки умерли сами), у части животных во время вскрытия были выявлены массивные поражения слизистой оболочки носа, трахеи и легких.