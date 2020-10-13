Названы противопоказания для вакцины «Вектора»

Противопоказаниями для введения вакцины от коронавируса, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», являются тяжелые формы аллергии, а также злокачественные заболевания крови и новообразования, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Роспотребнадзоре добавили, что при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Отмечается, что к другим противопоказаниям также относятся первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.