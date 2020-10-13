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Роспотребнадзор назвал противопоказания для вакцины «Вектора» 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Названы противопоказания для вакцины «Вектора»
Фото: ТАСС
Противопоказаниями для введения вакцины от коронавируса, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», являются тяжелые формы аллергии, а также злокачественные заболевания крови и новообразования, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.
Отмечается, что к другим противопоказаниям также относятся первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина от COVID-19, разработанная Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подходит людям старшего поколения и тем, у кого есть хронические заболевания.
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Общество , Наука , Наука и техника , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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