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Попова сочла бессмысленным блокирование экономики из-за коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Попова призвала не блокировать экономику из-за COVID
Фото: ТАСС
На сегодня нет смысла блокировать экономику России и приостанавливать работу предприятий из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в России не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим», — цитирует РИА «Новости» Попову.

По ее словам, опыт работы системы в целом для граждан России и для населения целого ряда других стран позволяет чувствовать себя достаточно уверенно.
Также она отметила важность для России нынешней информационной кампании относительно коронавируса, поскольку нельзя допустить «диссидентства» в отношении вакцины от COVID-19.

«Эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна. А) донести знания и донести обязательность заботиться о себе до людей, это чувство ответственности все-таки должно заработать. Б) не допустить ковид-диссидентства. И третье — это не допустить диссидентства в отношении вакцины», — сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, вакцина даст России гораздо большую уверенность в эпидситуации, в ее прогнозировании и блокировании дальнейшего развития.
Также она добавила, что российские специалисты быстро узнают о научных исследованиях по коронавирусу в условиях информационной открытости всего мира, однако приходится иметь дело с большим количеством дезинформации.
Кроме того, Попова отметила, что среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тыс. населения.
Тем временем в Израиле, по словам Попой, показатель составляет 54 на 100 тыс. населения в сутки, в Бельгии — 28, в Нидерландах — 27, в Великобритании — 22, во Франции — 28, в Испании — 21.
Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что остановить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин в зависимости от медицинских показаний.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Александр Сергеев , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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