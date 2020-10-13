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Попова считает безопасным обучение в школах в пандемию 

ИА Regnum 1 час назад
Попова сочла безопасным обучение в школах в пандемию
Фото: РИА Новости
В нынешних условиях пандемии коронавируса в России удалось организовать безопасные условия для функционирования школ и обучения детей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех», — сказала Попова.

По её словам, дети на сегодняшний день «прекрасно ходят в школу» и «проходят фильтры» на входе в общеобразовательное учреждение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России выявили 13 868 новых случаев коронавируса.
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Общество , Образование , Анна Попова , Роспотребнадзор
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