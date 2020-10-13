Попова сочла безопасным обучение в школах в пандемию

«С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех», — сказала Попова.