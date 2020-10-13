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Попова призвала не допустить COVID-диссидентства 

ИА Regnum 1 час назад
Попова призвала не допустить COVID-диссидентства
Фото: РИА Новости
Нынешняя информационная кампания по коронавирусу важна для России. Об этом в ходе конференции «Пандемия 2020» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна. А) донести знания и донести обязательность заботиться о себе до людей, это чувство ответственности все-таки должно заработать. Б) не допустить ковид-диссидентства», — сказала Попова.

Она также призвала не допустить диссидентства в отношении вакцины, поскольку вакцина — «это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации», а также в прогнозировании этой ситуации и в блокировке её последующего развития.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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