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Патриарх Кирилл призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе 

Газета.Ru 1 час назад
Патриарх Кирилл призвал остановить войну в Карабахе
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.
Он отметил важность договоренностей, достигнутых главами МИД Армении, Азербайджана и России 10 октября в ходе переговоров в Москве.
Патриарх в своем заявление обратился к Баку и Еревану с призывом использовать перемирие для перевода решения вопросов в политическое русло.

"Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров", — подчеркнул глава РПЦ.

Патриарх также призвал всех участников нагорно-карабахского конфликта защитить жизни людей.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщал, что патриарх Московский и всея Руси молится, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе разрешился мирно.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
Общество , Война, Карабах , Владимир Легойда , Патриарх Кирилл , Министерство обороны , МИД , РПЦ , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Москва
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