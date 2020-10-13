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Суточный прирост случаев COVID в России снова обновил рекорд 

Прайм 13 минут назад
Суточный прирост случаев COVID-19 в России снова растет, за последние сутки выявлено 13 868 случаев, общее число выросло до 1 326 178, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 868 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 892 (28,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (0,4%).
Россиянам озвучили три условия введения карантина
За сутки в России выздоровели 7 550 человек после COVID-19, за все время — 1 031 785 За сутки в РФ умерли 244 человека с COVID-19, за все время — 22 966. В частности, 58 человек умерли в Москве, 34 — в Санкт-Петербурге, по девять — в Подмосковье и Ростовской области.
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Общество , Видео
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