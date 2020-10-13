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Вдова Караченцова поделилась планами на пенсию в 150 тысяч рублей 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
«Что делать, если у нас страна такая»
Фото: РИА Новости
Вдова актера Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина заявила, что смогла бы путешествовать по Европе, получай она пенсию в 150 тысяч рублей. О своих планах она поделилась с «Собеседником», объяснив, что такой размер выплат был бы приемлемым.

«150 тысяч — это нормально. С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу», — объяснила Поргина.

Актриса посетовала на то, что получает прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей: «Что делать, если у нас страна такая».
2 октября народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на размер своей пенсии, заявив, что на эти выплаты прожить невозможно.
Поргина выступала в театре «Ленком» с 1973-го по 2010 год. Она приняла участие во всех самых знаменитых постановках театра.
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Общество , Людмила Поргина , Николай Караченцов , Эммануил Виторган
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