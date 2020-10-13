Вдова актера Николая Караченцова , заслуженная артистка России Людмила Поргина заявила, что смогла бы путешествовать по Европе, получай она пенсию в 150 тысяч рублей. О своих планах она поделилась с «Собеседником», объяснив, что такой размер выплат был бы приемлемым.

«150 тысяч — это нормально. С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу», — объяснила Поргина.

Актриса посетовала на то, что получает прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей: «Что делать, если у нас страна такая».

2 октября народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на размер своей пенсии, заявив, что на эти выплаты прожить невозможно.

Поргина выступала в театре «Ленком» с 1973-го по 2010 год. Она приняла участие во всех самых знаменитых постановках театра.