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Изнасилованная порноактриса выступит на Первом 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Порноактриса Любовь «Лола Тейлор» Бушуева, заявившая ранее об изнасиловании, решила принять участие в программе «Давай поженимся!» и найти себе мужа. Об этом она рассказала URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», ранее Бушуева заявила в соцсетях, что ее избили и изнасиловали на отдыхе в Геленджике. По словам порноактрисы, она обратилась в полицию.
Порнозвезду изнасиловали в Геленджике
Лола Тейлор отметила, что хотела бы встретить мужчину своей мечты, который оградил бы ее от подобных ситуаций.

«Недавно отправила заявку на программу «Давай поженимся!». Надеюсь, что там смогу себе кого-нибудь подобрать. Если понравятся все три претендента на мое сердце — готова забрать всех», — заявила порнозвезда.

Она также рассказала, что считает себя идеальной и не понимает, почему не может найти надежного спутника жизни.
Общество , Видео , Шоу-бизнес , РИА Ura.ru
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