Изнасилованная порноактриса выступит на Первом 

Порноактриса Любовь «Лола Тейлор» Бушуева, заявившая ранее об изнасиловании, решила принять участие в программе «Давай поженимся!» и найти себе мужа. Об этом она рассказала URA.RU.

Как сообщал «Рамблер», ранее Бушуева заявила в соцсетях, что ее избили и изнасиловали на отдыхе в Геленджике. По словам порноактрисы, она обратилась в полицию.

Лола Тейлор отметила, что хотела бы встретить мужчину своей мечты, который оградил бы ее от подобных ситуаций.

«Недавно отправила заявку на программу «Давай поженимся!». Надеюсь, что там смогу себе кого-нибудь подобрать. Если понравятся все три претендента на мое сердце — готова забрать всех», — заявила порнозвезда.

Она также рассказала, что считает себя идеальной и не понимает, почему не может найти надежного спутника жизни.