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Совместная жизнь суриката и кота попала на видео

Вадим Дроздов
45 минут назад
Милое видео про совместную жизнь домашнего суриката Тимона и кота Пумбы появилось в социальных сетях из Южной Кореи. Сурикат постоянно все опрокидывает и ворует еду, а также он научил кота стоять на задних лапах и долго смотреть в окно. Так в дикой природе старшие сурикаты осматривают местность на наличие врагов, чтобы младшие были в безопасности. Чтобы увидеть опасность как можно раньше, наблюдатель забирается на самый высокий холм или дерево и стоит, вытянувшись на задних лапах. В отличие от других представителей семейства мангустовых эти зверьки по ночам спят, а делами занимаются под испепеляющим солнцем Южной Африки.
Общество,Видео,Корея, Республика,
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