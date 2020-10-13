Совместная жизнь суриката и кота попала на видео

Милое видео про совместную жизнь домашнего суриката Тимона и кота Пумбы появилось в социальных сетях из Южной Кореи
. Сурикат постоянно все опрокидывает и ворует еду, а также он научил кота стоять на задних лапах и долго смотреть в окно. Так в дикой природе старшие сурикаты осматривают местность на наличие врагов, чтобы младшие были в безопасности. Чтобы увидеть опасность как можно раньше, наблюдатель забирается на самый высокий холм или дерево и стоит, вытянувшись на задних лапах. В отличие от других представителей семейства мангустовых эти зверьки по ночам спят, а делами занимаются под испепеляющим солнцем Южной Африки.