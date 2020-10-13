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Пруд «кровавого» цвета напугал жителей Волоколамска 

Vse42.ru и ещё 1 6 часов назад
В Подмосковье появился «кровавый» пруд
Фото: Vse42.ru
В Волоколамске, Московская область, пруд, находящийся рядом с учебным заведением, приобрел красный оттенок, что вызвало беспокойство у местных жителей.
Жители Волоколамска, Подмосковье, выложили в Сеть фото с изображением одного из местных водоемов, который расположен рядом со школой. На кадре видно, что вода в пруду красного цвета.

— Пришли к водоему покормить уток, а вода в нем кровавого цвета! Зачерпываешь ладонью воду — рука вся красная. Еще неделю назад пруд был чистый, — сообщила горожанка.

По ее мнению, есть вероятность загрязнения водоема химическими выбросами, однако никаких резких запахов там не чувствуется, выброшенных на берег рыб и птиц не наблюдается.
Встревоженные жители Волоколамска попросили биологов взять образцы воды на тест, что и было сделано. На данный момент ожидаются результаты экспертизы. При этом специалисты уверены, что причина всему — цветение особой водоросли, которая и несет ответственность за изменение цвета воды. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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Общество , Экология , Волоколамск , Московская область
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