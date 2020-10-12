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Спрогнозированы сроки стабилизации ситуации с COVID в России 

Вероника Полынина 1 час назад
Снижение заболеваемости коронавирусом в России произойдет не раньше февраля-марта, заявили в Роспотребнадзоре.

«Отмечаем сезонный рост заболеваемости, который, бесспорно, продлится, и окончательная фаза стабилизации и снижения начнется, на мой взгляд, не раньше февраля-марта», — приводит РИА «Новости» слова заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

В ведомстве ожидают, что через две недели ситуация начнет стабилизироваться, после чего количество новых случаев заражения будет постепенно снижаться. В феврале-марте показатели смогут сравниться с июньскими-июльскими.
Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявлено 13 592 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего заболели 1 312 310 человек, умерли 22 722 человека, из них 125 человек — за последние сутки. В Москве число заболевших выросло на 4 395 человек. Число новых случаев COVID-19 в столице за последнюю неделю на 40% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 917 пациентов.
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Общество , Видео , Роспотребнадзор , РИА Новости
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