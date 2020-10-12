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Збруев отказался верить в бедность отца Урганта 

Вероника Полынина 1 час назад
Збруев отказался верить в бедность отца Урганта
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Александр Збруев не поверил в бедность актера Андрея Урганта и назвал его заявление игрой.

«Я не верю. Это какая-то игра во что-то. Когда такие богатые люди, не буду считать чужие деньги, говорят такие вещи», — сказал Збруев News.ru.

Как сообщал «Рамблер», актер и телеведущий Андрей Ургант рассказал, что из-за отмены спектаклей и корпоративов не может заработать денег и находится на грани бедности. По словам Урганта, коронавирусные ограничения привели к тому, что он просидел дома четыре месяца. Если бы не помощь сына — телеведущего Ивана Урганта — то ему «пришлось бы голодать».
Ранее певица Татьяна Буланова призналась, что коронавирус серьезно ударил по российскому шоу-бизнесу, однако заверила, что никто из артистов «не плачет».
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