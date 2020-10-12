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Золотодобытчиков подозревают в загрязнении притока Авачи на Камчатке 

News.ru 1 час назад
Появились новые подозреваемые в катастрофе на Камчатке
Фото: News.ru
Сотрудники прокуратуры и эксперты Росрыболовства выясняют причины загрязнения одного из притоков Авачи — источника питьевой воды для Петропавловска-Камчатского и Елизово. Вода в притоке стала мутно-зелёной, а дно ручья покрылось толстым слоем грязи. В Росрыболовстве полагают, что в загрязнении виноваты золотодобытчики, так как выше от них по течению ручей чистый.
Замначальника отдела контроля по Елизовскому и Усть-Большерецкому району северо-восточного управления Росрыболовства сообщил ОТР, что обнаруженная на дне притока грязь не похожа на ил. О её составе станет известно после проведения всех анализов. В администрации золотодобывающей компании комментировать ситуацию отказались, однако один из её сотрудников заявил, что река «нормальная».
На Камчатке уже прошёл нерест лососёвых рыб — дно рек, в том числе Авачи, покрыто икрой, но будущим малькам вряд ли удастся выжить в грязной воде. Это может привести к тому, что в следующем году рыба не зайдёт на нерест в привычные места, считает руководитель Камчатского филиала ФГБНУ ВНИРО Нина Шпигальская.
Пробы воды сейчас изучают в институте рыбного хозяйства. Если вина золотодобытчиков подтвердится, им грозит ответственность вплоть до уголовной.
Как писал NEWS.ru, учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) опровергли все версии антропогенного загрязнения прибрежных вод Камчатки. Основной причиной гибели морских организмов проректор ДВФУ Дмитрий Земцов назвал «вредоносное цветение водорослей» (оно же «красный прилив»), их токсин учёные нашли в пробах воды и жёлтой пены. По словам проректора, версия утечки с полигона Радыгино или с полигона Козельский не подтвердилась из-за того, что в реке Налычева и её притоках были обнаружены организмы, которые не смогли бы выжить, если бы по этим рекам происходил выброс химикатов. Версия с ракетным топливом тоже не нашла подтверждения — учёные не обнаружили в воде его компоненты. Утечка нефтепродуктов с судна, по мнению Земцова, также не могла бы привести к загрязнению такого масштаба.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Земцов , Генпрокуратура РФ , Росрыболовство , Елизово , Петропавловск-Камчатский
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