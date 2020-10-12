Появились новые подозреваемые в катастрофе на Камчатке

Сотрудники прокуратуры и эксперты Росрыболовства выясняют причины загрязнения одного из притоков Авачи — источника питьевой воды для Петропавловска-Камчатского Елизово . Вода в притоке стала мутно-зелёной, а дно ручья покрылось толстым слоем грязи. В Росрыболовстве полагают, что в загрязнении виноваты золотодобытчики, так как выше от них по течению ручей чистый.

Замначальника отдела контроля по Елизовскому и Усть-Большерецкому району северо-восточного управления Росрыболовства сообщил ОТР, что обнаруженная на дне притока грязь не похожа на ил. О её составе станет известно после проведения всех анализов. В администрации золотодобывающей компании комментировать ситуацию отказались, однако один из её сотрудников заявил, что река «нормальная».

На Камчатке уже прошёл нерест лососёвых рыб — дно рек, в том числе Авачи, покрыто икрой, но будущим малькам вряд ли удастся выжить в грязной воде. Это может привести к тому, что в следующем году рыба не зайдёт на нерест в привычные места, считает руководитель Камчатского филиала ФГБНУ ВНИРО Нина Шпигальская.

Пробы воды сейчас изучают в институте рыбного хозяйства. Если вина золотодобытчиков подтвердится, им грозит ответственность вплоть до уголовной.