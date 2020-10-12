Некоторые перенесшие коронавирус пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями, пишет The Guardian.

Так, переболевшая COVID-19 австралийка описала это явление как "туман в голове" и предположила, что оно сравнимо с когнитивной дисфункцией.

"Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой, иногда все, что я могу делать, — это лежать в постели", — заявила она.

Женщина также призналась, что испытывает трудности с речью, готовкой и составлением электронных писем.

Жительница Нью-Джерси, в свою очередь, пожаловалась на то, что похожее осложнение мешало ей устроиться на новую работу.

Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что "туман в голове" действительно встречается у заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что у некоторых пациентов могут появиться такие осложнения, как мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями.

"Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга", — цитирует врача издание.

Консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди считает, что подобные осложнения могут быть вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, поступающего в мозг. Эксперт подчеркнул, что данные о причинах этих проявлений требуют дополнительных исследований и оценок. По его словам, пока сложно даже определить, сколько времени осложнение может длиться.

"Но мы видели пациентов, которые поправляются и функционируют", — констатировал он.