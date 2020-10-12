Москвичи выступили против сокращения режима работы магазинов 

Более половины москвичей (62%), опрошенных на портале «Рамблер», выступили против сокращения режима работы в магазинов в Москве ради борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По их мнению, это может доставить неудобства жителям города, ведь многие граждане поздно заканчивают работать. Сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва» предпринимательница Анастасия Татулова заявила, что для борьбы с эпидемией предприятия торговли и услуг могли бы уменьшить количество рабочих часов. Лишь некоторые россияне (16%) одобрили данную инициативу. Другие 16% участников живут не в Москве, а 4% проголосовавших так и не смогли определиться, как они к этому относятся. 2% россиян совершают покупки онлайн, поэтому их данный вопрос не касается.

Чуть менее половины участников (47%) сочли бы «катастрофой», если бы и после эпидемии магазины в столице работали в новом (сокращенном) режиме. Для 37% россиян это было бы не столь критично, однако они не хотят, чтобы так было все время. А 16% опрошенных считают, что у сотрудников из сфер услуг тоже должен быть отдых, поэтому придерживаются противоположного мнения.

Более половины опрошенных (66%) совершают покупки в разное время и в разные дни (по возможности и по мере необходимости), однако 26% россиян ходят в магазины исключительно после работы — в вечернее время. 8% участников выделают этому лишь выходные дни.

Россияне не верят в то, что сокращение режима работы магазинов приведет к улучшению эпидемиологической ситуации в городе. Об этом заявили 55% участников. Они считают, что поток людей есть не только в магазинах, но и в общественном транспорте. Сомневаются в эффективности данной меры 29% опрошенных, однако они не столь категорично настроены. 16% респондентов считают, что данная мера необходима.

Россияне перестали посещать заведения общепита в связи с последними событиями. Так, 40% участников сейчас делают это очень редко, а 36% россиян туда не ходят в принципе. 10% опрошенных их посещают несколько раз в неделю, 8% — один раз в неделю, а 6% — ежедневно.

В исследовании приняли участие 1486 человек.