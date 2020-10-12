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В России раскрыли реальный срок жизни COVID-19 на деньгах, стекле и виниле 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В России раскрыли срок жизни COVID-19 на деньгах
Фото: ТАСС
Реальный срок жизни коронавируса на деньгах, стекле и виниле — меньше 28 дней. Так долго он может держаться на этих поверхностях только в идеальных условиях. Так ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев отреагировал на исследование Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, передает ТАСС.

«Судя по описанию исследования австралийских ученых, оно проводилось в идеальных лабораторных условиях. Там была не только постоянная температура 20 градусов, но еще и постоянная относительная влажность 50 процентов. И, самое главное, полная темнота, полное отсутствие ультрафиолетового излучения», — раскрыл Лебедев детали исследования.

Также он пояснил, что в исследовании австрийских ученых не уточнялось, остается ли вирус с поверхностей опасным.

«Надо помнить, что коронавирус — это внутриклеточный паразит, он хорошо себя "чувствует" только в клетках человека», — отметил Лебедев.

Результаты исследования ученых из Австраили были опубликованы ранее. Согласно материалам, коронавирус способен жить на гладких поверхностях при комнатной температуре на протяжении 28 дней. При этом наибольшую опасность представляют непористые поверхности: стекла, купюры и предметы из нержавеющей стали. При температуре плюс 20 градусов вирус может оставаться на них около месяца, при плюс 30 — до трех недель. Лишь при плюс 40 градусах тепла коронавирус живет на таких поверхностях несколько суток.
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Общество , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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