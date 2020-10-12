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Оксана Пушкина назвала последствия преследования геев в России 

Lenta.ru 28 минут назад
Пушкина назвала последствия преследования геев в РФ
Фото: РИА Новости
Притеснение представителей ЛГБТ-сообщества в России может привести к травле тех, кто не вписывается в общепринятые рамки, например, женщин, которые не завели детей до 45 лет. Об этом в рамках «Недели Каминг-аута» рассказала депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина. Ее слова передает проект «Иллюминатор».

«Если мы еще друг с другом будем воевать на предмет — ты гей, а ты транс, а ты еще кто-то… Сегодня терзают их, завтра человек второго сорта будет мать-одиночка, а женщина, не родившая и не вышедшая замуж до 45, будет вообще нелюдь», — заявила политик.

Она убеждена, что травля представителей ЛГБТ и ее возможные последствия — звенья единой цепи. «Все накалены до предела, то есть вот завтра спичка — и война, — добавила Пушкина. — И я не понимаю, как это не понимают некоторые мои коллеги».
Пушкина считает, что государственную политику по отношению к представителям ЛГБТ необходимо корректировать. Консерватизм, фундаментализм, гомофобия, по словам депутата, никогда не приводили ни одно государство к счастливому будущему.
Политик также отметила, те родители, которые позволяют своим детям раскрыть свою сексуальную ориентацию, создают комфортные условия в семье. «Считайте, что вы хорошо воспитали ребенка, и вы отличные родители. Этого нельзя стесняться», — резюмировала она.
Ранее Оксана Пушкина написала генпрокурору Игорю Краснову письмо о появлении геев в деле о торговле детьми в Москве и Подмосковье. По мнению следствия, мужчины пользовались услугами суррогатных матерей, что могло стать поводом к обвинению в покупке младенцев. Пушкина посчитала подобные действия антиконституционными. При этом в России пользоваться услугами суррогатных матерей могут либо женщины, либо пары.
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Комментарии 1
Общество , Игорь Краснов , Оксана Пушкина , Госдума , Единая Россия
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