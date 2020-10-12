Пушкина назвала последствия преследования геев в РФ

«Если мы еще друг с другом будем воевать на предмет — ты гей, а ты транс, а ты еще кто-то… Сегодня терзают их, завтра человек второго сорта будет мать-одиночка, а женщина, не родившая и не вышедшая замуж до 45, будет вообще нелюдь», — заявила политик.

Она убеждена, что травля представителей ЛГБТ и ее возможные последствия — звенья единой цепи. «Все накалены до предела, то есть вот завтра спичка — и война, — добавила Пушкина. — И я не понимаю, как это не понимают некоторые мои коллеги».

Пушкина считает, что государственную политику по отношению к представителям ЛГБТ необходимо корректировать. Консерватизм, фундаментализм, гомофобия, по словам депутата, никогда не приводили ни одно государство к счастливому будущему.

Политик также отметила, те родители, которые позволяют своим детям раскрыть свою сексуальную ориентацию, создают комфортные условия в семье. «Считайте, что вы хорошо воспитали ребенка, и вы отличные родители. Этого нельзя стесняться», — резюмировала она.