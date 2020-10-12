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Москвичам пообещали снег в конце недели 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
Москвичам пообещали снег в конце недели
Фото: РИА Новости
В столице к концу недели похолодает и ожидается первый снег. Об этом РИА Новости заявила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

«Температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега», — рассказала она.

По ее словам, дневные температуры прогнозируются в районе 3-5 градусов выше нуля.

«В начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки», — рассказала она.

«Рамблер» писал, что ранее первый снег выпал в Коми и Архангельской области, в Пермском крае и Свердловской области, Сургуте и Красноярске.
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Общество , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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