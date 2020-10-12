Козельский полигон исключили из причин загрязнения воды на Камчатке 

Козельский полигон ядохимикатов никак не мог стать причиной возможного загрязнения вод у берегов Камчатки, так как взятые там пробы не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о появлении на камчатских пляжах мертвых морских обитателей, а заходившие в воду серферы жаловались на ожоги роговицы тошноту и кожные реакции. Возможными причинами произошедшего были названы техногенное загрязнение воды и токсичные водоросли.

По словам Озерова, ученые предполагали, что, если на Камчатке и было загрязнение Авачинской бухты, то оно могло идти со стороны Козельского полигона.

«Поэтому наш отряд сразу высадился туда, отобрали по схеме пробы воды на расстоянии от полигона, в местах впадения рек в залив, воды из океана в близости от рек, была сделана аэрофотосъемка. Этот комплекс мероприятий показал, что фенолов, нефтепродуктов и тяжёлых металлов в пробах воды нет», — пояснил он.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН напомнил, что раз в квартал в течение 20-ти лет на Козельском полигоне производится отбор образцов. Этот мониторинг также не выявил там вредных выбросов, подчеркнул Озеров.