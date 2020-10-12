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Козельский полигон исключили из причин загрязнения воды на Камчатке 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Козельский полигон исключили из причин загрязнения воды на Камчатке
Фото: ТАСС
Козельский полигон ядохимикатов никак не мог стать причиной возможного загрязнения вод у берегов Камчатки, так как взятые там пробы не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о появлении на камчатских пляжах мертвых морских обитателей, а заходившие в воду серферы жаловались на ожоги роговицы тошноту и кожные реакции. Возможными причинами произошедшего были названы техногенное загрязнение воды и токсичные водоросли.
По словам Озерова, ученые предполагали, что, если на Камчатке и было загрязнение Авачинской бухты, то оно могло идти со стороны Козельского полигона.

«Поэтому наш отряд сразу высадился туда, отобрали по схеме пробы воды на расстоянии от полигона, в местах впадения рек в залив, воды из океана в близости от рек, была сделана аэрофотосъемка. Этот комплекс мероприятий показал, что фенолов, нефтепродуктов и тяжёлых металлов в пробах воды нет», — пояснил он.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН напомнил, что раз в квартал в течение 20-ти лет на Козельском полигоне производится отбор образцов. Этот мониторинг также не выявил там вредных выбросов, подчеркнул Озеров.

«Полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе, поэтому его можно спокойно убирать из списка опасных», — заверил он.

Комментарии 1
Общество , Алексей Озеров
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