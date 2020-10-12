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Соловьев оценил желание белорусской оппозиции поставить силовиков на колени 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Растоптать и расчеловечить врага»
Фото: РИА Новости
«Главное для оппозиции — это растоптать и расчеловечить врага», — заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал желание белорусской оппозиции поставить силовиков на колени по украинскому примеру 2014 года.

«Для оппозиционеров неважно, силовики это или нет. Для них любая победа над властью — это знак того, что они и есть власть», — заявил Владимир Соловьев. По его словам, публичное унижение силовиков — это «символический жест», который «восходит к очень давним традициям».

«Глубокий символизм» такого шага заключается в том, что оппозиционеры «ставят инструмент государственной власти в подчиненное положение по отношению к себе», а значит, теперь они «находятся выше закона, и никто не посмеет им противостоять».
Собеседник отмечает, что такие «жесты изначально показывают, насколько оппозиционеры презирают человеческое достоинство». Для них самое главное — «растоптать, расчеловечить врага».

«Поэтому к такого рода гражданам-оппозиционерам нужно и относиться соответствующе. Они не выступают ни за какую демократию, ни за какое равенство, ни за какие высокие ценности. Они выступают за право насилия против тех, кто им не угоден. Причем без суда и всякого следствия», — заключил Соловьев.

Ранее в Белоруссии оппозиция сообщила о желании поставить силовиков на колени, как делали на Украине сторонники Евромайдана. У правоохранителей угрожают отобрать дома и квартиры.
Как заявил крупный оппозиционный белорусский Telegram-канал «Беларусь головного мозга», комментируя действия местной милиции, «будет очень интересно вспоминать их довольные лица, когда они будут стоять на коленях, вымаливая пощаду у белорусского народа, как это было на Украине после победы народа».

«Мы никогда не простим их, такое невозможно простить… Каждый из них будет осужден в соответствии с законом. Дома и квартиры, купленные в кредит, будут конфискованы, деньги, полученные от оккупационного режима за войну со своим народом, будут отняты и пущены на реставрацию страны», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году на Украине сторонники Евромайдана заставили силовиков встать на колени и просить прощения. Подразделение «Беркут» было ликвидировано за участие в противодействии перевороту, многие сотрудники «Беркута» устроились на работу в России. При этом всего через пару месяцев МВД Украины попросило силовиков вернуться, так как «мать-Украина нуждается в их помощи». На Украине провели люстрацию и переаттестацию полицейских в рамках реформы полиции, после которой последовал резкий рост преступности в стране.
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Комментарии
Общество , Владимир Соловьев , МВД , Деловая газета "Взгляд"
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