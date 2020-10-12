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Доктор Мясников дал совет россиянам об отношении к жизни 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Доктор Мясников дал совет россиянам
Фото: РИА Новости
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников дал совет россиянам об отношении к жизни. В своем Telegram-канале он призвал людей не откладывать все на потом и решил последовать примеру.
Доктор отметил, что посмотрел одежду в доме и увидел дорогой пиджак и туфли, которые ни разу не носил, а также еще несколько вещей с «не срезанными этикетками».

«И подумалось — ведь так и на гроб положат, куда откладывать, надо носить, одену!» — добавил специалист.

Мясников высказался, что россияне часто так откладывают и саму жизнь.

«Потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года. А потом оказывается, что все уже и позади, а ты так и не прочитал, не поехал, не попробовал, не познал, не увидел», — заметил врач.

По словам ведущего, люди часто используют отговорку про трудные времена и подчеркнул, что подобные периоды «имеют тенденцию становиться все хуже».

«Надо жить по полной здесь и сейчас! Все, отрываю этикетки и перестаю передаривать дорогие бутылки!» — заключил Мясников.

Ранее Александр Мясников назвал несколько традиционных для России представлений о жизни, способных нанести вред здоровью. Врач в том числе призвал не заставлять детей доедать до конца суп и горячее и раскритиковал привычку чаепитий со сладостями.
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Общество , Александр Мясников
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